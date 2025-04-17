Ford Bronco получил самую мощную модификацию за всю историю.

Американские тюнеры модифицировали Ford Bronco и выпустили уникальную версию Fun-Runner LT, оснащенную 7,3-литровым двигателем V8 «Godzilla». Этот автомобиль является единственным Bronco шестого поколения с таким мощным двигателем.

Тюнингованный двигатель развивает впечатляющие 430 лошадиных сил и 644 Нм крутящего момента. Эти показатели делают новинку от RTR Vehicles более мощной, чем автомобили с обычным двигателем 2.7 EcoBoost. Для передачи мощности выбрана 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Автомобиль оснащен кастомной подвеской с ходом до 18 дюймов, специальными амортизаторами, гидравлическим рулевым управлением и колесами с 42-дюймовыми покрышками. Внешне этот внедорожник выделяется расширенными крыльями, мощными бамперами, надежными порогами, стильными светодиодными панелями и спортивными сиденьями.

На данный момент этот автомобиль уникален, но тюнеры готовы воссоздать проект, если найдется заинтересованный заказчик.

Ранее стало известно, что в столичном автосалоне продают суперкар Ford за 110 миллионов рублей.