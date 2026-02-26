«ForAuto – 2026»: перспективы развития автокомпонентной базы в России

На форуме автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», организованном агентством «АВТОСТАТ», прошла тематическая сессия, посвящённая вопросам производства и локализации в автопроме. В обсуждении приняли участие представители ведущих производителей автомобилей и автокомпонентов.

Юрий Лахин, директор по отраслевым программам АВТОВАЗа, сообщил, что стратегия развития автомобильной промышленности в России была актуализирована в 2022 году. В настоящее время Министерство промышленности и торговли вновь занимается её обновлением, уделяя особое внимание развитию отечественной базы автокомпонентов.

Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа, выразил мнение, что для устойчивости предприятия важно иметь как минимум двух поставщиков на каждую позицию деталей. Он отметил, что зависимость от одного монополиста может негативно сказаться на производстве.

Директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом Great Wall Motor Rus обратил внимание на недостаточно развитую в стране компонентную базу в сфере электроники, управляющих блоков и других сложных технических элементов. По его мнению, именно эти направления требуют дальнейшего развития.

Операционный директор MGC Group Роман Ган поделился информацией о текущей загрузке крупных предприятий по производству холодной штамповки и пластиковых компонентов для автопрома. По его словам, большинство российских производителей оригинального оборудования и их поставщиков используют менее половины своих производственных мощностей.

Екатерина Гусева, директор департамента маркетинга холдинга «Кордиант», рассказала, что в структуру холдинга входят не только шинные заводы, но и предприятие по производству автомобильных свечей зажигания. В портфеле компании представлены два бренда, охватывающих порядка 90% отечественного автопарка. Кроме того, холдинг объединяет четыре производственные площадки, выпускающие шины для всех сегментов рынка, включая премиальный класс.