На гала-вечере FIA-2025 наградили Норриса и команду McLaren

Вечером в пятницу в Ташкенте прошла ежегодная гала-церемония FIA, состоявшаяся в спортивно-развлекательном комплексе «Хумо Арена». Мероприятие традиционно подводит итоги автоспортивного сезона, отмечая лучших гонщиков и команды, добившихся выдающихся результатов в чемпионатах под эгидой Международной автомобильной федерации.

Церемония была не только наградной, но и стала ярким культурным событием: гостей познакомили с национальными традициями Узбекистана, благодаря выступлениям местных мастеров народного танца. После этого началась церемония вручения призов, в ходе которой чествовали победителей различных автоспортивных дисциплин.

Среди первых лауреатов были отмечены представители картинговых соревнований. В частности, 22-летний Сенна ван Вальстийн из Нидерландов был назван чемпионом в престижной категории KZ, которую иногда называют «Формулой 1 картинга». Организаторы выразили надежду на дальнейшие успехи молодого гонщика.

В числе награждённых также оказались Лукас Мораес и Эдоар Буланже — чемпионы мира по ралли-рейдам, а также Йохан Кристофферссон, который одержал восьмую победу в мировом ралли-кроссе. Команда Porsche была признана лучшей в Формуле E, а Оливер Роулэнд получил трофей чемпиона электрической серии.

Звание «Новичок года» было присвоено Рафаэлю Камаре, чемпиону Формулы 3. Награду ему вручил Оскар Пиастри, который сам получал этот титул два года назад. Позже Камара вновь поднялся на сцену, чтобы получить чемпионский кубок.

Особое внимание публики привлёк Себастьен Ожье, который в этом году девятый раз завоевал титул в WRC. Была также отмечена команда Toyota Gazoo Racing WRT, за которую выступает французский гонщик.

Награды достались и чемпионам WEC: команда Ferrari одержала победу в командном зачёте, а гонщики Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци отличились в личном зачёте.

В формульных сериях кроме Рафаэля Камары был награждён Леонардо Форнароли из Invicta Racing — чемпион Формулы 2, который также получил заветный трофей.

Кульминацией вечера стало вручение Кубка конструкторов McLaren, победившей в Формуле 1, и чествование нового чемпиона мира — Ландо Норриса. Президент FIA Мохаммед бен Сулайем передал знаменитый переходящий кубок исполнительному директору McLaren Racing Заку Брауну и руководителю команды Андреа Стелле.

Зак Браун, принимая награду, отметил вклад всей команды и гонщиков, а также работу Андреа Стеллы. Он подчеркнул, что в финале сезона оба пилота McLaren боролись за титул, несмотря на скептические прогнозы, и команда уже нацелена на новые победы в будущем году.

Андреа Стелла добавил, что именно гонщики приносят команде результат, а равные условия внутри коллектива позволяют сосредоточиться исключительно на гонках. Он особо поблагодарил Ландо Норриса и Оскара Пиастри за их работу на трассе.

Оскар Пиастри, в свою очередь, признал, что у него был насыщенный сезон с множеством взлётов и падений, но приобретённый опыт поможет ему в дальнейшем. Он отметил, что рад работать с командой и надеется на продолжение успешного сотрудничества.

Макс Ферстаппен не смог лично присутствовать на церемонии из-за болезни, однако направил видеообращение. Он поздравил Мохаммеда бен Сулайема с переизбранием на пост президента FIA, а также выразил признательность всем победителям и отдельно отметил успехи McLaren и Ландо Норриса.

В завершении вечера Ландо Норрис был удостоен особых почестей. Президент FIA проявил к нему тёплое отношение, что не осталось без внимания публики. Сам Норрис поблагодарил команду McLaren за предоставленную возможность и отметил, что многие годы мечтал о таком успехе.

Ландо вспомнил о своём пути в автоспорте, начиная с победы в картинговых чемпионатах, и выразил признательность всем, кто помогал ему на протяжении карьеры. Он отметил, что борьба с ведущими гонщиками стала для него исполнением мечты детства.

Пилот признался, что прошедший сезон был насыщен яркими моментами, особенно победами в Монако и Сильверстоуне, однако не обошлось и без ошибок. Несмотря на это, он выразил уверенность в будущем и готовность к новым испытаниям.