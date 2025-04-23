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Феттель: Год станет для Макса решающим.

Себастьян Феттель оценил талант Макса Ферстаппена: «Сложности сближают, нужно держаться вместе». Феттель видит в Ферстаппене умение читать гонку и контролировать себя, что делает его сильнейшим в текущий момент.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.04.2025, 11:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель призывает Макса Ферстаппена и Red Bull держаться вместе, несмотря на возникшие сложности…

Себастьян Феттель отмечает, что сложности могут стать тем фактором, который сближает коллектив. В Формуле 1 постоянные изменения - приход и уход гонщиков, борьба за титул чемпиона. Но именно в трудные моменты команде важно оставаться единой, именно в них есть возможность найти пути к победе.

Немецкий пилот высказал своё мнение о Максе Ферстаппене, отметив его невероятный талант и профессионализм. Феттель подчеркнул, что за последние годы голландский гонщик значительно вырос как профессионал. Он стал более тактичным в своих действиях, более расчетливым. Основной прогресс крылся не в скорости круга, а в умении быть надежным и стабильным на треке.

Сегодня Ферстаппен не торопится в атаке, он ждет своего момента, чтобы ударить. Он умеет анализировать гонку и видеть возможности, которые открываются перед ним. Когда план А не работает, он переключается на агрессивную тактику. Себастьян Феттель отметил, что голландец умеет отлично контролировать себя, что делает его одним из сильнейших гонщиков на сегодняшний день.

«Сочетание агрессии, опыта и естественной скорости делает его уникальным. Этот процесс наблюдать действительно увлекательно, и, безусловно, этот сезон будет для него решающим», - подытожил свои мысли четырехкратный чемпион мира.

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