Макса Ферстаппена предупредили о возможности повторения судьбы Фернандо Алонсо

Бывший главный стратег команды Aston Martin F1, Берни Коллинз, который в настоящее время является экспертом телеканала Sky Sports, делился своим мнением относительно возможного перехода Макса Ферстаппена в другую команду.

Он выразил опасения, что недальновидные решения, подобные тем, что принимал Фернандо Алонсо, могут повториться, и это может отразиться на карьере голландского гонщика в Формуле 1.

Существует множество слухов о возможном уходе Ферстаппена из Red Bull Racing, но вопрос о том, в какую команду он перейдет, остается открытым.

Некоторые источники сообщают о заинтересованности Mercedes и Aston Martin в приобретении гонщика, однако Берни Коллинз высказал сомнения относительно того, сможет ли Aston Martin значительно улучшить свои результаты в скором времени.

На одной из программ под названием Indo Sport Poscast, ведущие попросили эксперта поделиться мнением относительно шансов Макса установить новый рекорд по количеству чемпионских титулов в F1.

Берни заявил, что не верит в возможность для Ферстаппена стать восьмикратным чемпионом мира, и выразил озабоченность относительно будущего команды Aston Martin в свете предстоящих изменений в регламенте.

Он подчеркнул, что переход на новые двигатели Honda и коробки передач может стать серьезным испытанием для команды, и отметил, что Mercedes, возможно, более готов к таким изменениям.

Берни выразил мнение, что важным фактором для достижения успеха является не только талант гонщика, но и правильный выбор команды в правильный момент.

Эксперт напомнил о гонщиках, которые благодаря правильным решениям смогли стать чемпионами, подчеркнув важность консультаций и советов, которые получает гонщик от своего менеджмента.