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Ферстаппен о квалификации: "Я понимал, что мы не боремся за поул"

Макс Ферстаппен оценил свои выступления в Гран При Монако и поделился мнением о квалификации, блокировке Хэмилтона и борьбе на трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.05.2025, 19:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен продемонстрировал пятое место в квалификации Гран При Монако, уступив лидеру на трассе семь десятых секунды. Гонщик команды Red Bull Racing объяснил свое отставание от лидера недостаточной эффективностью машины в медленных поворотах второго сектора.

Комментируя ситуацию с блокировкой со стороны Льюиса Хэмилтона, Макс высказал предположение о возможном наказании гонщика Ferrari.

Пилот Юки Цунода продемонстрировал двенадцатое время и завершил борьбу во второй сессии.

Макс Ферстаппен (5-й): «Основные проблемы возникали во втором секторе. Для успешного прохождения медленных поворотов необходимо идеальное сцепление с трассой, которого у нас не хватало. По сравнению с тренировками мне не удавалось улучшить результат. Во время квалификации каждый раз, когда я выезжал на поребрик или перегружал колесо в повороте, сцепление терялось. По ходу сессии стало ясно, что мы не включены в борьбу за поул».

«Это меня не удивляет, так как наша машина не так хороша в медленных поворотах. В этом году квалификация выявляет очень высокий уровень конкуренции между различными командами. Если машина не обладает необходимым балансом в таких поворотах, ты просто выбываешь из борьбы».

«Инцидент с Льюисом? Неприятно, когда тебя блокируют на большой скорости. Сейчас я знаю, что команда предупреждала его о моей медленной скорости, хотя я двигался быстро. Это не его вина».

«После квалификации я обсудил этот момент с ним. Все просто – это ошибка команды. Обычно за подобные ситуации предусмотрены наказания, но в данном случае виновата команда. Тем не менее, стюарды на квалификациях обычно очень строги в таких вопросах».

Информация дополняется

Источник

Макс Ферстаппен (221)Юки Цунода (99)Red Bull Racing (421)

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