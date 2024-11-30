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Ферстаппен оказался быстрее всех на трассе в квалификации в Катаре

В воскресенье на трассе Катара прошла захватывающая квалификация, которая определила стартовый ряд предстоящего этапа. Главными претендентами на поул-позицию были пилоты McLaren и Red Bull - Ферстаппен и Расселл.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.11.2024, 22:33·2 мин
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Фото: F1news.ru

В воскресенье на трассе Катара прошла захватывающая квалификация, которая определила стартовый ряд предстоящего этапа. Главными претендентами на поул-позицию были пилоты McLaren и Red Bull - Ферстаппен и Расселл.

Макс Ферстаппен сумел показать наилучшее время и одержал победу в квалификации, заработав 41-й поул в своей карьере и девятый в текущем сезоне. Следом за ним по стартовой решетке расположился Георг Расселл от Mercedes.

Победитель квалификации в Катаре поделился радостью от победы, отметив, что эта поул-позиция стала для него первой после июньского этапа в Шпильберге. Следующие гонщики, стартующие с третьего ряда, это Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Команда McLaren сумела продемонстрировать значительный прогресс в этом сезоне, что подтверждается их результатами в квалификации. Неожиданно для всех, гонщики Ferrari вынуждены были стартовать с пятой и шестой позиции.

Борьба за поул-позицию была насыщенной и захватывающей. В конечном итоге, Макс Ферстаппен смог продержаться на первом месте и будет стартовать впереди всех. Как покажет гонка, это лишь первый шаг к успеху.

Интересно, какой исход будет в главных заездах, и кто сможет занять верхнюю ступеньку пьедестала в Гран При.

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Смотрите таблицу результатов квалификации для подробной информации о местах гонщиков на стартовой решетке:

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
1. М.ФерстаппенRed Bull51:21.579711:20.687911:20.5206
2. Д.РасселлMercedes11:21.2411141:21.069921:20.5758
3. Л.НоррисMcLaren41:21.578921:20.983631:20.7727
4. О.ПиастриMcLaren91:21.821861:21.121641:20.8298
5. Ш.ЛеклерFerrari21:21.2781131:21.000951:20.8526

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