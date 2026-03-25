Ферстаппен: "Сузука — это одна из моих любимых трасс"

Макс Ферстаппен, несмотря на четыре подряд выигранных Гран-при в Сузуке, в нынешнем сезоне отправляется в Японию без статуса безоговорочного фаворита.

Гонщик отметил, что первые два этапа чемпионата оказались для него сложнее, чем ожидалось. В Китае Ферстаппен столкнулся с техническими трудностями — из-за проблем с охлаждением системы ERS ему не удалось завершить гонку. По словам Макса, команде предстоит большая работа, чтобы вновь навязать борьбу лидерам. Однако он выразил уверенность в своем коллективе, отметив, что команда понимает текущие задачи и продолжает работать над улучшением характеристик болида.

Ферстаппен поделился, что с нетерпением ждет этапа в Сузуке. По его словам, это одна из самых любимых трасс, отличающаяся набором скоростных поворотов. Макс подчеркнул, что команда уже имеет богатую историю успехов на этом японском автодроме. Он также отметил, что ему приятно провести немного времени в Токио перед стартом гоночного уик-энда.

Айзек Хаджар также выразил свою симпатию к Японии и ее культуре. Пилот рассказал, что уже несколько дней находится в Токио, знакомится с городом и получает от этого большое удовольствие.

Хаджар назвал Сузуку своей любимой трассой в гоночном календаре, подчеркнув, что это по-настоящему трасса для гонщиков. Он добавил, что участие в этих соревнованиях за рулем машины, созданной по новым техническим требованиям, вызывает у него особый интерес. Айзек отметил, что с нетерпением ждет возможности проявить себя на предстоящем этапе.

Пилот отметил, что японский этап станет последним гоночным уик-эндом перед майским перерывом. По его словам, команда продолжит работать над изучением автомобиля и приложит максимум усилий, чтобы эффективно использовать оставшееся до паузы время.