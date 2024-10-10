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Ферстаппен подает заявку на регистрацию товарного знака

Новый бренд в мире автоспорта - "simply lovely" от Макса Ферстаппена, обещает стать популярным. Эта фраза, звучавшая в эфире радио после обгона Феттеля, теперь станет официальным товарным знаком пилота.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.10.2024, 12:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

Новый бренд в мире автоспорта - "simply lovely" от Макса Ферстаппена, обещает стать популярным. Эта фраза, звучавшая в эфире радио после обгона Феттеля, теперь станет официальным товарным знаком пилота.

Макс Ферстаппен подал заявку на регистрацию бренда, который будет выпускать одежду, обувь и аксессуары. Уже сейчас на официальном сайте гонщика можно купить одежду с логотипом, содержащим фразу "Simply Lovely inspired by Max Verstappen".

Этот ход позволит Максу использовать фразу в рекламных кампаниях, а также в других целях, связанных с его брендом.

Источник

Макс Ферстаппен (125)

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