Ферстаппен подает заявку на регистрацию товарного знака

Новый бренд в мире автоспорта - "simply lovely" от Макса Ферстаппена, обещает стать популярным. Эта фраза, звучавшая в эфире радио после обгона Феттеля, теперь станет официальным товарным знаком пилота.

Макс Ферстаппен подал заявку на регистрацию бренда, который будет выпускать одежду, обувь и аксессуары. Уже сейчас на официальном сайте гонщика можно купить одежду с логотипом, содержащим фразу "Simply Lovely inspired by Max Verstappen".

Этот ход позволит Максу использовать фразу в рекламных кампаниях, а также в других целях, связанных с его брендом.