Ферстаппен надеется бороться за победу в Джидде.

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен с оптимизмом ждёт предстоящего этапа в Саудовской Аравии. Гонщик команды Red Bull Racing выразил уверенность в том, что трасса в Джидде подходит их болиду, и надеется повторить успех Гран При Японии, где он одержал победу.

"Уик-энд в Бахрейне оказался довольно сложным для нашей команды, не все прошло гладко. Возникли определённые проблемы, которые выбросили нас назад. Нам предстоит серьезно поработать над машиной, чтобы вернуться на вершину", - поделился Макс.

По словам Ферстаппена, прошлогодняя трасса в Джидде пришлась им по вкусу. Гонщик оценил эту быструю полугородскую трассу как увлекательное место для гонок. Благодаря обычно невысокой деградации шин, он надеется на успешное выступление в этом уик-энде.

"Перед нами финальная часть этого турне. Я надеюсь, что мы сможем увеличить скорость и повторить наши выступления, сопоставимые с Японией", - добавил гонщик.

Японский пилот Юки Цунода также поделился своими мыслями перед предстоящим этапом. "Я рад, что в Бахрейне я смог заработать свои первые очки в составе Red Bull Racing. Я все ещё адаптируюсь к новой машине, но мы смогли преодолеть сложности и показать хороший темп. Конечно, я стремлюсь к более лучшим результатам и буду требовать от себя большего по мере интеграции в команду", - отметил Юки.

"Наша команда нацелена на более высокие места на старте, и мы работаем вместе, чтобы достичь этой цели. Я получил гораздо больше информации о настройке болида и учусь каждый день с инженерами. Моя цель на этапе в Саудовской Аравии - продемонстрировать хороший результат в квалификации", - подчеркнул Цунода.

По мнению Японского гонщика, трасса в Саудовской Аравии представляет собой новое испытание, отличающееся от предыдущих. Её сложность заключается в близко расположенных стенах и особенностях асфальтового покрытия. Однако он обещает сделать все возможное, чтобы вывести болид в оптимальное состояние и принести команде желаемый результат.