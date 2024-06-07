Нужно решить проблему с поведением машины, - считает Ферстаппен

На прошлом этапе в Гран При Монако Red Bull Racing и их конкуренты столкнулись с проблемой эффективности машины RB20 при проезде по поребрикам. Временные трудности не смогли не взволновать команду.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выразил уверенность в том, что коллектив найдет решение для улучшения ситуации. Однако спортсмен признал, что на это понадобится время.

«Мы понимаем, что наш болид испытывает затруднения при проезде по поребрикам, но мы активно работаем над этой проблемой, стремясь сделать RB20 более конкурентоспособным. Решение этого вопроса потребует затрат времени, поскольку такие технические нюансы не устраняются быстро, но мы нацелены на оптимизацию процесса», - поделился своим мнением гонщик.

Сложности с проездом по поребрикам стали заметны с самого начала сезона, и пока еще не нашли своего ответа. Гонщики и инженеры провели целый ряд эффективных встреч на базе команды после прошедшего Гран При. Ферстаппен отметил, что в настоящее время больше усилий направлено на решение данного вопроса в прицеле совершенствования машины.

«Мы не можем полагаться только на наше техническое преимущество. Проблему с поведением болида на поребриках нам необходимо устранить, хоть и потребуется время, так как внести коррективы требуется во многих аспектах работы машины», - добавил гонщик.

Планируется пересмотреть некоторые элементы конструкции, что невозможно сделать моментально в рамках финансовых ограничений. Однако команда намерена эффективно поработать в текущем сезоне, опробовав различные варианты и отыскав оптимальное решение.

«Я уверен, что в будущем году у нас изменится отношение к поребрикам, но в настоящем сезоне нам будет сложно внести изменения в некоторые детали. Тем не менее, я убежден, что мы все же продвинемся в этом направлении по мере продвижения сезона», - заверил гонщик.