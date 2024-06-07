Главная Новости Red Bull Racing Нужно решить проблему с поведением машины, - считает Ферстаппен
Новости

Нужно решить проблему с поведением машины, - считает Ферстаппен

На прошлом этапе в Гран При Монако Red Bull Racing и их конкуренты столкнулись с проблемой эффективности машины RB20 при проезде по поребрикам. Временные трудности не смогли не взволновать команду.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.06.2024, 02:12·2 мин
single
Фото: F1news.ru

На прошлом этапе в Гран При Монако Red Bull Racing и их конкуренты столкнулись с проблемой эффективности машины RB20 при проезде по поребрикам. Временные трудности не смогли не взволновать команду.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выразил уверенность в том, что коллектив найдет решение для улучшения ситуации. Однако спортсмен признал, что на это понадобится время.

«Мы понимаем, что наш болид испытывает затруднения при проезде по поребрикам, но мы активно работаем над этой проблемой, стремясь сделать RB20 более конкурентоспособным. Решение этого вопроса потребует затрат времени, поскольку такие технические нюансы не устраняются быстро, но мы нацелены на оптимизацию процесса», - поделился своим мнением гонщик.

Сложности с проездом по поребрикам стали заметны с самого начала сезона, и пока еще не нашли своего ответа. Гонщики и инженеры провели целый ряд эффективных встреч на базе команды после прошедшего Гран При. Ферстаппен отметил, что в настоящее время больше усилий направлено на решение данного вопроса в прицеле совершенствования машины.

«Мы не можем полагаться только на наше техническое преимущество. Проблему с поведением болида на поребриках нам необходимо устранить, хоть и потребуется время, так как внести коррективы требуется во многих аспектах работы машины», - добавил гонщик.

Планируется пересмотреть некоторые элементы конструкции, что невозможно сделать моментально в рамках финансовых ограничений. Однако команда намерена эффективно поработать в текущем сезоне, опробовав различные варианты и отыскав оптимальное решение.

«Я уверен, что в будущем году у нас изменится отношение к поребрикам, но в настоящем сезоне нам будет сложно внести изменения в некоторые детали. Тем не менее, я убежден, что мы все же продвинемся в этом направлении по мере продвижения сезона», - заверил гонщик.

Источник

Макс Ферстаппен (49)Red Bull Racing (109)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация