Победа всегда приятна, – говорит Ферстаппен

Молодой пилот Макс Ферстаппен продемонстрировал мастерство, победив в спринте в Майами. Хотя во время гонки он не скрывал недовольства поведением своего болида. Его коллега из команды Red Bull Racing, в свою очередь, финишировал на третьем месте.

Ферстаппен: «Начало гонки было не совсем удачным, пришлось немного отстранить Шарля Леклера на первом повороте, но, к счастью, я справился. Позже на трассе появился автомобиль безопасности, что немного замедлило ход гонки. Однако мы смогли увеличить отрыв и добиться победы. Есть нюансы, над которыми предстоит поработать. Новый формат уик-энда даёт нам возможность настроить болид перед квалификацией и гонкой, так что у нас есть шанс на улучшение».

«Победа всегда радует, я доволен. Мы выделили моменты, над которыми нужно поработать».

Серхио Перес: «Сложно было опередить Даниэля Риккардо, но когда мне это удалось, я уже ехал в нескольких секундах от Шарля Леклера. Спринт короткий, поэтому догнать его было непросто. Хоть я приблизился, но не смог обогнать. Готовимся к следующим этапам уик-энда. Поддержка болельщиков в Майами замечательная, мы ценим их поддержку. Надеюсь, мы сможем порадовать их отличной гонкой».