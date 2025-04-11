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Ферстаппен: Мы слишком часто уступаем McLaren

Макс Ферстаппен о второй тренировке в Бахрейне: "Сложно, но есть куда расти". Пилот Red Bull оценил выступление и планы на будущее, озабочен скоростью своей команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.04.2025, 20:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

Во время второй тренировки на трассе в Бахрейне голландец Макс Ферстаппен продемонстрировал лишь седьмое время. Его напарник из команды Alpha Tauri - японец Юки Цунода - финишировал на 18-й позиции.

Ферстаппен поделился впечатлениями: «Сегодняшняя тренировка оказалась для нас довольно сложной. Мы старались улучшить сцепление и почувствовать машину получше. Хоть баланс был не так уж и плох, но машина не работала на полную мощность. Очевидно, что перед нами стоит еще много работы, особенно на долгосрочную перспективу».

«При текущих условиях нам значительно не хватает скорости, мы отстаем от McLaren слишком сильно», - добавил гонщик.

Источник

Макс Ферстаппен (182)Red Bull Racing (364)

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