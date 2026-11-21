Макс Ферстаппен занял второе место в квалификации в Лас-Вегасе, проиграв Кими Антонелли более двух десятых секунды. Однако из-за штрафа гонщику Mercedes Ферстаппен начнёт воскресную гонку с поул-позиции.

Айзек Хаджар показал пятый результат. Но, как и его напарник по Red Bull Racing, он поднимется на одну позицию выше на стартовой решётке из-за штрафа чемпиона мира 2026 года.

Макс Ферстаппен (2-й): «С машиной остаются некоторые проблемы, с которыми мы столкнулись ещё в Бразилии. Я пытался разобраться в их причинах и найти способ выжать максимум в этот уик-энд. Думаю, квалификация получилась хорошей. Мы всё сделали правильно.

Мой первый быстрый круг в финале получился практически идеальным. Не думаю, что можно было бы проехать лучше. При этом по ходу круга я воспользовался слип-стримом. Второе место можно считать очень хорошим результатом.

Сложности по ходу квалификации заключались и в температуре асфальта, и в прогреве шин, и в необходимости правильно выбрать момент для выезда на трассу. Здесь это особенно непросто из-за большого количества прямых. Однако мы хорошо справились со своей задачей, и можем быть довольны результатом».

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