Причины, по которым Ферстаппен и Стролл не пошли на фильм

Сегодня в Монако прошел эксклюзивный показ голливудской ленты F1, где одним из продюсеров выступил известный Льюис Хэмилтон. Каждый из двадцати пилотов Формулы 1 получил приглашение на мероприятие, однако Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл решили его пропустить.

«Я заранее предупредил FOM о своем отсутствии на этом мероприятии, так что они были в курсе, – пояснил Макс Ферстаппен. – Я просто захотел провести больше времени дома. Участие в этом мероприятии было необязательным, и мне пришлось бы пожертвовать личным временем. Однако я предпочитаю оставаться дома, учитывая наш постоянный график путешествий в Формуле 1.

Думаю, что это вполне естественное желание. Сейчас у меня больше семейных обязательств, поэтому я точно буду тратить больше времени дома».

Лэнс Стролл также прокомментировал свое отсутствие: «У меня были свои дела. Я посмотрю фильм позже».