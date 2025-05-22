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Причины, по которым Ферстаппен и Стролл не пошли на фильм

Meta-description: В Монако прошел предпремьерный показ фильма F1, организованный Льюисом Хэмилтоном. Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл пропустили мероприятие. Почему гонщики Red Bull Racing и Aston Martin не пошли на просмотр, объяснили на следующий день.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.05.2025, 16:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Монако прошел эксклюзивный показ голливудской ленты F1, где одним из продюсеров выступил известный Льюис Хэмилтон. Каждый из двадцати пилотов Формулы 1 получил приглашение на мероприятие, однако Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл решили его пропустить.

«Я заранее предупредил FOM о своем отсутствии на этом мероприятии, так что они были в курсе, – пояснил Макс Ферстаппен. – Я просто захотел провести больше времени дома. Участие в этом мероприятии было необязательным, и мне пришлось бы пожертвовать личным временем. Однако я предпочитаю оставаться дома, учитывая наш постоянный график путешествий в Формуле 1.

Думаю, что это вполне естественное желание. Сейчас у меня больше семейных обязательств, поэтому я точно буду тратить больше времени дома».

Лэнс Стролл также прокомментировал свое отсутствие: «У меня были свои дела. Я посмотрю фильм позже».

Источник

Макс Ферстаппен (215)Red Bull Racing (417)Aston Martin (217)Лэнс Стролл (74)

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