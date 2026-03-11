Ферстаппен: «В Шанхае деградация шин тоже может сыграть свою роль»

Red Bull Racing стартовала в новом сезоне не самым удачным образом. На Гран При Австралии до финиша добрался только Макс Ферстаппен, а Айзек Хаджар, для которого этот этап стал дебютным в команде, вынужден был сойти из-за технической неисправности. Теперь оба пилота рассчитывают на более успешное выступление в Шанхае, хотя предстоящий уик-энд усложняется включением субботнего спринта в расписание.

Макс Ферстаппен отметил, что возвращение на трассу стало позитивным моментом для коллектива. По его словам, команда хорошо подготовилась к началу сезона, однако впереди еще много задач — предстоит тщательно проанализировать данные, собранные по итогам первой гонки.

Особое беспокойство у Ферстаппена вызвали проблемы с деградацией шин, которые проявились в Мельбурне и могут вновь сказаться на результатах в Китае. Помимо этого, пилоту и инженерам предстоит разобраться с особенностями работы гибридной силовой установки и тем, как она реализует энергию.

Ферстаппен подчеркнул, что команда продолжит наращивать темпы доработки болида и собирать новую информацию. В ближайший гоночный уик-энд основная задача — добиться более высоких результатов. Он обратил внимание на важность быстрой адаптации, ведь из-за спринта времени на настройки будет значительно меньше.

Говоря о трассе в Шанхае, Ферстаппен охарактеризовал ее как уникальную и требующую особого подхода. Он отметил разнообразие поворотов и хорошие возможности для обгонов.

Айзек Хаджар, в свою очередь, назвал свой дебют в составе Red Bull Racing в Мельбурне важнейшим событием. По его словам, субботнюю часть программы команда провела на высоком уровне, однако итоговый результат не оправдал ожиданий из-за технических проблем. Теперь Хаджар нацелен на реабилитацию в Шанхае.

Молодой гонщик отметил, что стремится достойно проявить себя и сравнить свои возможности с лидерами чемпионата. В его планы входит максимально использовать предоставленные шансы, ведь программа уик-энда дополнена спринтом, что дает дополнительные возможности для успешного выступления.