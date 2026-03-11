Главная Новости Red Bull Racing Ферстаппен: «В Шанхае деградация шин тоже может сыграть свою роль»
Новости

Ферстаппен: «В Шанхае деградация шин тоже может сыграть свою роль»

Red Bull Racing надеется реабилитироваться на Гран При Китая после неудачного этапа в Австралии, где Ферстаппен и Хаджар столкнулись с техническими проблемами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.03.2026, 10:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Red Bull Racing стартовала в новом сезоне не самым удачным образом. На Гран При Австралии до финиша добрался только Макс Ферстаппен, а Айзек Хаджар, для которого этот этап стал дебютным в команде, вынужден был сойти из-за технической неисправности. Теперь оба пилота рассчитывают на более успешное выступление в Шанхае, хотя предстоящий уик-энд усложняется включением субботнего спринта в расписание.

Макс Ферстаппен отметил, что возвращение на трассу стало позитивным моментом для коллектива. По его словам, команда хорошо подготовилась к началу сезона, однако впереди еще много задач — предстоит тщательно проанализировать данные, собранные по итогам первой гонки.

Особое беспокойство у Ферстаппена вызвали проблемы с деградацией шин, которые проявились в Мельбурне и могут вновь сказаться на результатах в Китае. Помимо этого, пилоту и инженерам предстоит разобраться с особенностями работы гибридной силовой установки и тем, как она реализует энергию.

Ферстаппен подчеркнул, что команда продолжит наращивать темпы доработки болида и собирать новую информацию. В ближайший гоночный уик-энд основная задача — добиться более высоких результатов. Он обратил внимание на важность быстрой адаптации, ведь из-за спринта времени на настройки будет значительно меньше.

Говоря о трассе в Шанхае, Ферстаппен охарактеризовал ее как уникальную и требующую особого подхода. Он отметил разнообразие поворотов и хорошие возможности для обгонов.

Айзек Хаджар, в свою очередь, назвал свой дебют в составе Red Bull Racing в Мельбурне важнейшим событием. По его словам, субботнюю часть программы команда провела на высоком уровне, однако итоговый результат не оправдал ожиданий из-за технических проблем. Теперь Хаджар нацелен на реабилитацию в Шанхае.

Молодой гонщик отметил, что стремится достойно проявить себя и сравнить свои возможности с лидерами чемпионата. В его планы входит максимально использовать предоставленные шансы, ведь программа уик-энда дополнена спринтом, что дает дополнительные возможности для успешного выступления.

Источник

Макс Ферстаппен (437)Айзек Хаджар (117)Red Bull Racing (804)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация