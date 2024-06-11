Ferrari продолжит производить двенадцатицилиндровые двигатели до тех пор, пока они не будут запрещены.

Итальянская компания Ferrari настроена на то, чтобы сохранить свои двенадцатицилиндровые двигатели в живых, что подтверждается тем, что их последний автомобиль назван в честь количества цилиндров - двенадцать. Модель 12Cilindri - это не конец истории для двигателя большого объема, поскольку фабрика в Маранелло намерена продолжать его использовать до тех пор, пока это будет законно. Как сообщается, итальянский производитель экзотических автомобилей продолжит выпускать машины с 6,5-литровым монстром до тех пор, пока это будет разрешено законом.

В интервью австралийскому изданию Car Expert директор по маркетингу и маркетинговому анализу Ferrari Эмануэле Карандо заверил поклонников, что мощный двигатель всё ещё имеет будущее: "Мы будем производить атмосферные двенадцатицилиндровые двигатели до тех пор, пока закон позволит нам это делать. Мы надеемся, что в будущем законодательство будет продолжать открывать возможности, возможно, работая над новым, более экологичным бензином".

В новых моделях 12Cilindri Coupe и Spider 6,5-литровый двигатель развивает до 9 500 оборотов в минуту, хотя технически способен работать на 10 000 оборотов. Ругджеро Чеволани, ответственный за программу двенадцатицилиндровых двигателей, отметил, что более низкий предел оборотов был выбран специально для максимизации выдачи мощности с целью избежать "снижения ощущения постоянного ускорения".

Он добавил, что Ferrari прежде всего - это "инженерная компания", поэтому приоритет отдавался производительности перед достижением волшебного барьера в 10 000 оборотов в минуту. Даже это не сделало бы двигатель наиболее высокооборотным среди двигателей, установленных когда-либо на серийных автомобилях. Этот титул принадлежит автомобилю Gordon Murray Automotive T.50 с впечатляющими 12 100 оборотами в минуту. Aston Martin Valkyrie также превосходит 12Cilindri по оборотам, достигая 11 100 оборотов. Еще одним заметным примером является Ariel Atom V8 с 10 600 оборотами в минуту.

Ранее главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони признал, что турбированный V-образный восьмерка лучше с точки зрения производительности, чем двенадцатицилиндровый двигатель, добавив, что двенадцатицилиндровый агрегат не является самым эффективным двигателем. Тем не менее, компания должна "бороться за этот двигатель", чтобы сохранить его в живых как можно дольше, поскольку он более эмоционален, чем более компактные агрегаты.

Хотя двенадцатицилиндровый двигатель получил новый шанс на жизнь, в Ferrari прогнозируют, что продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будут постепенно сокращаться в ближайшие годы после того, как первый автомобиль на электрической тяге компании появится в 2025 году. К концу десятилетия цель - добиться того, чтобы электромобили составляли 40 процентов всех поставок. Ожидается, что еще 40 процентов будут гибридами, оставляя всего 20 процентов для моделей с чистыми двигателями внутреннего сгорания.

Несмотря на прогнозируемое постепенное сокращение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, генеральный директор Benedetto Vigna заявил в прошлом году, что "внутреннему сгоранию еще многое предстоит". Использование более экологичных топлив рассматривается как возможное решение для продления срока службы двигателей внутреннего сгорания.

Ferrari - не единственный премиальный бренд, который продолжает инвестировать в двенадцатицилиндровые двигатели. Aston Martin готовит к выпуску новую модель Vanquish с таким же количеством цилиндров, но с еще большей мощностью, хотя сравнение будет не совсем корректным, поскольку в нем два турбокомпрессора. Мощность предстоящего двигателя в Gaydon составит 824 л.с. и 738 фунт-футов, в то время как 12Cilindri выдаст 818 л.с. и 500 фунт-футов.