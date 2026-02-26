Ferrari получит наибольшие призовые выплаты в 2025 году

Британские СМИ опубликовали подсчёты призовых, выделенных компаниями Liberty Media для команд Формулы 1 в 2025 году. Как стало известно, самой крупной суммой по итогам распределения может похвастаться Ferrari, тогда как McLaren, несмотря на завоевание Кубка конструкторов, оказалась только на четвёртой позиции по доходам.

Общий фонд выплат для десяти коллективов в 2025 году достиг отметки $1,4 млрд, что на $134 млн больше, чем было годом ранее. Конкретные суммы, получаемые каждой командой, традиционно не раскрываются — это закреплено условиями Договора согласия. Однако известно, что Ferrari в очередной раз получила дополнительные 5% от общего фонда за неразрывное участие во всех чемпионатах мира, что предусмотрено как «исторический» бонус.

В структуре распределения призовых предусмотрена и так называемая «матрица успеха». Она учитывает достижения трёх лучших команд по итогам каждого из предыдущих десяти сезонов. Благодаря этому Williams в прошлом году получила дополнительные $4,7 млн за бронзу в Кубке конструкторов 2015 года. Однако, поскольку команда не входила в тройку сильнейших с того времени, в 2026 году Williams лишится подобных доплат.

После учёта «исторического» бонуса и выплат по «матрице успеха» оставшийся основной призовой фонд в размере $1,05 млрд распределялся между командами в зависимости от их позиций по итогам сезона 2024 года. Самую крупную долю, равную 14%, получила McLaren, ставшая чемпионом Кубка конструкторов.

С учётом бонуса за третье место в 2020 году, который учитывается в «матрице успеха», общая сумма, полученная McLaren в 2025 году, составила $165,8 млн. Это позволило команде из Уокинга занять четвёртую строку рейтинга, уступив Ferrari, Mercedes и Red Bull Racing.

Absolyutnym лидером по размеру призовых вновь стала Ferrari — её выплаты достигли $277,7 млн, значительная часть которых пришлась на бонусы. Mercedes получила $230,8 млн, включая около $112 млн за успешные сезоны во второй половине 2010-х. В свою очередь, Red Bull Racing заработала $202,9 млн.

Ниже представлены суммы призовых, полученных командами Формулы 1 в 2025 году: