Феррари устраивает фотосессию на трассе Фьорано

Вчера сообщалось о том, что команда Ferrari совместно с FIA провела тестирование специальных брызговиков, созданных для улучшения видимости во время дождливой погоды. Сегодня же активность на заводском полигоне во Фьорано сохраняется.

На этот раз пилоты Скудерии следуют иному расписанию: Артур Леклер проводит утреннюю часть дня, набирая опыт за рулём Ferrari F1-75, в то время как его старший брат Шарль участвует в первичных испытаниях новых деталей во время официального съёмочного дня на SF-24.

После перерыва Оливер Берман садится за штурвал машины 2022 года, а Карлос Сайнс сменяет Шарля Леклера за рулём SF-24, продолжая съёмки. О планах Ferrari по представлению болельщикам полученного и смонтированного видеоматериала на данный момент не сообщается.