Ferrari отправится в Австралию на чартерном рейсе

Команда Ferrari организовала чартерный рейс для сотрудников из-за отмен авиарейсов на Ближнем Востоке, чтобы оперативно добраться до Гран-при Мельбурна.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.03.2026, 19:22·1 мин
Фото: F1news.ru

В связи с продолжающимися военными действиями и закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, команда Ferrari приняла решение организовать для своих сотрудников специальный чартерный рейс.

Как стало известно, все необходимые грузы уже были отправлены из Маранелло. Согласно плану перелёта, самолёт совершит промежуточную посадку в Сингапуре для дозаправки топлива.

Стоит отметить, что аналогичный маршрут выбрали и другие команды. Такой способ доставки признан одним из самых надёжных и позволяет своевременно прибыть в Мельбурн.

