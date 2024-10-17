Ferrari F80: Вот она

Компания Ferrari представила свой новый флагман - модель F80. Этот гиперкар стал наследником знаменитой LaFerrari и надеется переписать историю гиперкаров. Новинка оснащена гибридным V-6 двигателем, который развивает 900 лошадиных сил. Совместно с электромоторами общая мощность F80 достигает 1200 л.с. - это самый мощный автомобиль Ferrari, когда-либо созданный.

Для разгона до 100 км/ч Ferrari F80 требуется всего 2,15 секунды, а до 200 км/ч - 5,75 секунды. Максимальная скорость новинки составляет 350 км/ч, что быстрее, чем у McLaren W1.

Двигатель V-6 объемом 3,0 литра похож на двигатели из моделей 296 и 499P Le Mans. Несмотря на 237 л.с. больше, чем у 296, F80 не набрал дополнительного веса.

Электродвигатели в F80 разработаны и построены внутри компании. Два двигателя установлены спереди, третий - сзади. Электродвигатели подключены к литий-ионному аккумулятору емкостью 2,3 кВт-ч, что обеспечивает общую мощность 325 л.с.

Шасси F80 выполнено из углепластика и композитных материалов. Гибридный гиперкар оснащен традиционным салоном с фокусом на водителя, а новая технология активной подвески обеспечивает стабильность на дороге и высокую управляемость.

Дизайн F80 разработан в центре стилизации Ferrari в Маранелло, с элементами в стиле ретро, такими как фары в стиле Daytona и колесные арки, вдохновленные F40. Аэродинамика F80 частично заимствована из мира Формулы-1. Активное аэродинамическое оборудование генерирует 1000 фунтов при 155 миль в час спереди и 1300 фунтов сзади.

Ferrari F80 обойдется в €3,6 миллиона (примерно $4 миллиона по текущему курсу обмена) и будет построено всего 799 экземпляров. Производство начнется в конце 2025 года и закончится в 2027 году.