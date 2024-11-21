Фернандо Алонсо: Я готов поддержать любое решение наших руководителей

В паузе между гонками в Сан-Паулу и Лас-Вегасе в команде Aston Martin произошли изменения. Технический директор Дэн Фэллоуз покинул свой пост, что было объявлено официально. В свою очередь, Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу этих кадровых изменений.

«Наша команда всегда ориентирована на будущее. В ближайшее время к нам присоединятся высококлассные специалисты, и подобные изменения являются неотъемлемой частью этого процесса», - поделился мнением гонщик.

«Я поддерживаю любые решения наших руководителей. У нашей команды большие амбиции - мы нацелены на победы в гонках и чемпионские титулы в будущем. Мы стремимся сократить время до достижения этих результатов. Я верю, что к 2025 году мы станем еще более конкурентоспособными», - отметил Алонсо.

Говоря о перспективах выступления команды Aston Martin в Лас-Вегасе, Фернандо подчеркнул: «Трасса в Лас-Вегасе достаточно сложная, она напоминает Баку - быстрая и городская. Очень важно контролировать машину при торможении из-за близко расположенных стен. Здесь легко ошибиться, но мы постараемся этого избежать и найти свой оптимальный ритм. Нас ждет увлекательный уик-энд. Мы несколько последних Гран При оставались без очков, и пришло время это изменить», - подытожил пилот.