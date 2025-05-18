Фернандо Алонсо: Режим VSC испортил всё.

В последней гонке в Имоле Фернандо Алонсо вновь не смог попасть в зону очков, что стало уже седьмым подряд неудачным результатом для гонщика.

Фернандо Алонсо, финишировавший на одиннадцатой позиции, поделился своими впечатлениями: «Сегодня у нас была хорошая машина, я доволен своей гонкой. Однако весь наш труд рухнул из-за виртуального автомобиля безопасности (VSC). Если бы не он, мы могли бы бороться за шестое или седьмое место и заработать очки. На рестарте я оказался за пределами призовой зоны, но сумел обогнать три машины за девять кругов. К сожалению, времени не хватило. Надеюсь, что в следующих гонках нам улыбнется удача».

Лэнс Стролл финишировал на пятнадцатой строчке и прокомментировал гонку: «Старт прошел нормально, я смог оторваться от Гасли и удержаться за Элбоном. Однако режим VSC и обстоятельства гонки не располагали к хорошему результату. Если бы не виртуальный автомобиль безопасности, мы могли бы заработать очки, но сегодня фортуна была не на нашей стороне».

Следующим этапом для команды будет Гран При Монако, который пройдёт уже на следующей неделе. Участники надеются продемонстрировать там проделанную работу и улучшить свои результаты.