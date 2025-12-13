Фернандо Алонсо готовится к рождению первенца

Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира по автогонкам, готовится впервые стать отцом. Об этом сообщает испанский журнал Hola. Для его возлюбленной, 38-летней Мелиссы Хименес, известной журналистки телеканала DAZN, предстоящие роды станут уже четвёртыми.

Пара состоит в отношениях с 2023 года. У Мелиссы уже есть две дочери, появившиеся на свет в 2015 и 2018 годах, а также шестилетний сын от предыдущего брака с футболистом Марком Бартрой, в разное время защищавшим цвета «Барселоны» и национальной сборной Испании.

Hola отмечает, что для Алонсо создание семьи всегда было одной из главных жизненных целей. Он неоднократно говорил о своём желании стать отцом, однако признавался, что насыщенный гоночный график не позволял воплотить мечту в реальность. Несколько лет назад в беседе с The New York Times спортсмен делился: «Я хочу обзавестись семьёй. Это моя самая большая мечта. Но до сих пор я не смог её реализовать из-за того образа жизни, который я веду. Но когда завершу гоночную карьеру, я найду своё счастье именно в семье».

В связи с новостью о пополнении в семье встает вопрос: планирует ли Алонсо завершить спортивную карьеру? Напомним, его контракт с командой Aston Martin рассчитан до конца 2026 года. В интервью испанскому изданию AS в сентябре гонщик заявил: «Всё зависит от того, как я буду себя чувствовать в следующем году – как в физическом плане, так и в психологическом. Пока не знаю, но если у нас будет хорошая машина, то велика вероятность, что это станет моим последним сезоном».

Фернандо Алонсо и Мелисса Хименес тщательно оберегали свою личную жизнь от внимания общественности и предпочли не разглашать новости о будущем пополнении до конца текущего сезона. Сейчас пара проживает в Монако вместе с детьми Мелиссы. Стоит отметить, что Мелисса является дочерью Антонио Хименеса, испанского ветерана MotoGP.