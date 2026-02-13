Фернандо Алонсо ожидает "ещё один год страданий"

Команда Aston Martin вступает в сезон 2026 года с имиджем аутсайдера. Заявление Лэнса Стролла о том, что болид AMR26 отстает от лидеров более чем на четыре секунды, судя по всему, не является преувеличением.

Известный испанский комментатор Формулы 1 Антонио Лобато, работающий на телеканале DAZN, рассказал изданию Soy Motor о деталях беседы с представителями окружения Фернандо Алонсо, который является напарником Стролла. По его словам, Алонсо уже сейчас не рассчитывает на успешные выступления в грядущем сезоне.

Лобато отметил: «Когда Фернандо вылезал из кокпита, он отшвырнул перчатки. Команда совсем не на тех позициях, на которых хотела быть. И близко не на тех». По информации журналиста, источники, близкие к Алонсо, сообщили: «Предстоит ещё один год в аду, ещё один год страданий».

Согласно circulating слухам, основные технические трудности Aston Martin связаны с новой силовой установкой Honda и коробкой передач. Сообщается, что эти компоненты подвержены сильному перегреву, из-за чего обороты двигателя вынужденно ограничивают на отметке в 11000. Это негативно влияет на максимальную скорость болида на прямых участках трассы.

Во второй день тестовых заездов в Бахрейне Алонсо не смог разогнать свою машину быстрее 318 км/ч, что стало самым низким результатом среди всех команд. Только автомобили Audi показали схожие показатели: у Габриэля Бортолето – 322 км/ч, а у Нико Хюлкенберга – 323 км/ч. Для сравнения, Шарль Леклер продемонстрировал максимальную скорость в 339 км/ч, а Джордж Расселл и Лиам Лоусон – 337 км/ч.



Фото: F1news.ru

Если сложности с силовой установкой Honda окажутся столь серьезными, как утверждается, Фернандо Алонсо может вновь столкнуться с ситуацией, напоминающей его прежние годы в McLaren-Honda.

Ранее испанский пилот был настолько разочарован результатами команды и японскими моторами, что покинул Формулу 1 по окончании 2018 года. С учетом того, что его контракт с Aston Martin рассчитан до конца 2026 года, существует вероятность, что этот сезон может стать для Алонсо последним в Формуле 1.