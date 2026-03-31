Феномен Xiaomi: продажи автомобилей бренда смартфонов в России выросли почти в 4 раза

В России в начале 2026 года был отмечен резкий рост продаж электромобилей Xiaomi. По данным автоэксперта Сергея Целикова, за январь и февраль в стране было зарегистрировано 157 автомобилей этой марки, что практически в четыре раза превышает показатели аналогичного периода годом ранее, когда на учет встало лишь 40 электромобилей Xiaomi.

Эксперт сообщил, что схожие темпы роста наблюдались и по итогам всего 2025 года. В течение прошлого года в России оформили регистрацию 703 электромобиля Xiaomi, тогда как за 2024 год этот показатель составил 179 автомобилей. Таким образом, количество новых «электричек» бренда увеличилось примерно в четыре раза.

По словам Сергея Целикова, основной вклад в увеличение спроса внесли новые модели марки — кроссовер Xiaomi YU7 и его модифицированная версия Xiaomi YU7 Max. Поставки этих автомобилей в Россию активизировались начиная с августа–сентября прошлого года, и на данные модели сейчас приходится более 95% всех реализованных электромобилей бренда на российском рынке.

Эксперт также подчеркнул, что электрокары Xiaomi по-прежнему поступают в Россию альтернативными путями, поскольку официальный дистрибьютор бренда в стране отсутствует. На сегодняшний день в России уже зарегистрировано свыше 1000 машин Xiaomi, добавил Целиков.

Стоит напомнить, что ранее сообщалось о высоком интересе к обновленной модели Xiaomi SU7 на китайском рынке. Предзаказ на этот электромобиль оформили 15 тысяч человек всего за 34 минуты с момента начала приема заявок. Модель доступна в трех комплектациях по цене от 219 900 до 303 900 юаней, что составляет 2,7–3,8 миллиона рублей по действующему курсу.

