Федералы исследуют потенциальные пожарные риски в сотнях тысяч джипов

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) начало расследование в отношении новых моделей Jeep Wrangler и Gladiator из-за сообщений об возгораниях под капотом. Агентство рассматривает 781 000 автомобилей с модельными годами 2021-2023.

По данным NHTSA, в его Офисе по Расследованию Дефектов (ODI) поступило девять сообщений о пожарах, одно сообщение о ранении и несколько полевых отчетов о пожарах, начинающихся в отсеке двигателя. Большинство отчетов говорят, что пожары начинались при выключенном зажигании.

NHTSA связалось с Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и узнало от производителя, что пожары начинаются в разъеме насоса гидроусилителя руля новых моделей Jeep Wrangler и Gladiator. Эта деталь спереди автомобиля с правой стороны совпадает с указанным местоположением пожаров во многих отчетах, поступивших в ODI.

ODI проводит предварительную оценку причины, масштаба и частоты предполагаемой проблемы, но пока речи о отзыве не идет. Согласно Reuters, автопроизводитель сотрудничает с расследованием, отмечая, что некоторые предполагаемые инциденты произошли с автомобилями с низким пробегом, например, при 1 758 и 1 900 милях.

Новое расследование агентства в отношении Jeep началось на следующий день после того, как FCA была вынуждена отозвать 1,2 миллиона Ram Pickup из-за потенциальных проблем с системой стабилизации.

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