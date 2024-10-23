FAW представил 8 возможностей нового кроссовера Bestune T90 для рынка России

Компания Bestune объявила, что новый кроссовер T90, который стартует на российском рынке в октябре, будет предложен с богатым оснащением. В салоне автомобиля будет установлена виртуальная приборная панель размером 9,6 дюйма, мультимедийная система с крупным экраном, специально покрытым для предотвращения бликов, а также функция беспроводной зарядки. Для обеспечения безопасности водителя и пассажиров предусмотрено шесть подушек безопасности, система предупреждения о столкновениях, а также ассистент распознавания дорожных знаков. Также заявлена наличие системы автопарковки.

Автомобиль Bestune T90 построен на улучшенной платформе FMA-A2. Его длина составляет приблизительно 4,71 метра, с колесной базой 2,77 метра. Пока нет официальной информации о том, какими двигателями будет оснащаться кроссовер для российского рынка.

В Белоруссии новый кроссовер получил турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 179 лошадиных сил, в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Другой вариант предлагает 2-литровый двигатель силой в 252 лошадиные силы, который будет работать в связке с 8-ступенчатым автоматическим трансмиссией. Постоянный привод будет только передним. Автоматическая коробка передач будет обеспечена тремя режимами езды: Eco, Comfort и Sport.

Салон автомобиля просторный, с использованием качественных материалов отделки, предусмотрены отделения для хранения мелочей. Вертикальный экран мультимедийной системы в салоне напоминает дизайн, который можно увидеть в автомобилях Tesla.

Кроме того, стало известно, что на российский рынок также поступит лифтбек FAW Bestune B70 с двумя вариантами турбированных двигателей.