Формула 2: Марти останется в команде Campos

Новости из мира автоспорта: команда Campos подтвердила информацию о продлении контракта с талантливым гонщиком Хосе-Марией «Пепе» Барти.

Барти готовится к своему пятому сезону с Campos Racing. Молодой испанец демонстрировал выдающиеся результаты, выступая за команду в Формуле 4, Формуле 3 и Формуле 2. В предстоящем 2025 году его целью станет борьба за чемпионский титул. Его напарником на трассе станет дебютант в Формуле 2 - Арвид Линдблад, также являющийся участником молодежной программы Red Bull.

«Я чувствую себя счастливым, имея возможность продолжить выступления за команду Campos Racing. Впереди второй сезон в Формуле 2. В прошлом году я только начинал, и хотя результаты оставляли желать лучшего, мы познали ценный опыт. Я уверен, что в 2025 году сможем использовать его на пути к борьбе за титул», - отметил Хосе-Мария Барти.

Гонщик также выразил благодарность команде Red Bull за поддержку и возможность продемонстрировать свой потенциал: «Совместными усилиями мы постараемся добиться максимальных результатов и заставим себя занять первое место».