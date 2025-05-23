"Какими бывают «блатные» номера и почему их лучше избегать на дороге"

Многие слышали об «особенных» автомобильных номерах, которые бизнесмены, чиновники и полицейские ставят на свои машины. Авторы издания «Русская семёрка» рассказали о «крутых» автомобильных сериях, обладателей которых стоит опасаться на дорогах.

Уважаемые граждане

Петербургская серия ОСА98 не принадлежит к спецслужбам или правительству. Однако такой номер есть у главы «Газпрома» Алексея Миллера. Номера до 100 выдавали лично в руки значимым людям, без возможности покупки.

Единая Россия едет

Так в шутку расшифровывают серию ЕРЕ177. Однако вес имеют первые 300 номеров серии. Но они поставлены на госучёт и в продаже их нет. Однако с цифрами выше 300 в Сети встречаются предложения. За них просят до полумиллиона рублей.

Езжу, как хочу

Так шутники расшифровывают серию номеров — ЕКХ. Такие машины находятся в распоряжении ФСО, ФСБ и других силовых структур с привилегиями и иммунитетом. На дороге с ними лучше не встречаться.

Другие «говорящие серии»

СКР197 принадлежит Следственному Комитету РФ. При этом автомобили не всегда бывают престижными. Поэтому распознать «крутость» авто можно только по номеру. Говорят, что в Сети такие номера можно найти за пять миллионов рублей.

АМР97 считается элитной. Такие номера принадлежат транспортным средствам Госдумы, Правительства РФ, Совфеда. Купить подобный номер точно нельзя.

АМР77 раньше принадлежала автомобилям центральной автобазы МВД РФ. Сейчас номера доступны для использования всем водителями. Их чаще всего устанавливают на люксовые автомобили, и их покупка может обойтись в несколько миллионов рублей.

Ранее мы писали, что вГИБДД рассказали, как расшифровываются блатные автомобильные номера.

Фото: pxhere.com