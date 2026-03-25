Европа делает ставку на электромобили: «две трети продаж — уже без ДВС»

В феврале рынок новых автомобилей в Европе снова показал положительную динамику после снижения, зафиксированного в январе. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ассоциацию европейских автопроизводителей (ACEA), продажи электромобилей Tesla также продемонстрировали рост.

Согласно информации ACEA, в феврале 2026 года в странах Европейского союза и Великобритании было реализовано 979 321 новый автомобиль. Это на 1,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Электрифицированные автомобили, включая гибридные модели и полностью электрические машины, заняли две трети от общего объема продаж. Специалисты отмечают, что популярность таких автомобилей продолжает расти благодаря появлению доступных моделей и поддержке на государственном уровне, что способствует постепенному отказу от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Дополнительный вклад в рост продаж внесло переоборудование некоторых бензиновых моделей в так называемые мягкие гибриды.

В феврале количество зарегистрированных в Европе новых автомобилей Tesla увеличилось на 11,8% по сравнению с прошлым годом. Доля компании Илона Маска на европейском рынке достигла 1,8%. Такой же показатель зафиксирован и у крупнейшего конкурента Tesla — китайской компании BYD.

Volkswagen и Stellantis также зафиксировали рост продаж в феврале — на 2,2% и 9,5% соответственно. В то же время Renault столкнулась с падением реализации: ее продажи снизились на 14,3%.

Регистрация новых электромобилей, как и плагин-гибридных и гибридных моделей, значительно увеличилась в прошлом месяце: на 20,6%, 32,1% и 10,1% соответственно. В сумме на эти типы автомобилей пришлось 67% всех февральских продаж, что на 8,5% больше, чем годом ранее.

