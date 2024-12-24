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Компания Evolute разрабатывает новые модели для запуска

Электромобили Evolute увеличивают локализацию автокомпонентов, готовятся к запуску новых моделей. Впереди - серийное производство с новыми деталями. Новости об инновациях на рынке автоэлектрики.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.12.2024, 13:31·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Российская компания Evolute активно занимается локализацией автокомпонентов для своих электромобилей. По информации из пресс-службы Dongfeng, сейчас компания готовит цех для сварки и окраски, что позволит увеличить долю отечественных деталей в производимых автомобилях.

Параллельно продолжается работа по локализации электродвигателей и тяговых батарей. В частности, в текущем году были проведены испытания новых деталей вместе с САЭ (Группа компаний «Итэлма») на кроссовере Evolute i-JOY. После успешных тестов электромобили с использованием этих компонентов перейдут к серийному производству.

Ранее стало известно, что к 2025 году на модель i-JOY планируется установка отечественных электродвигателя и трансмиссии. Также будет произведена локализация некоторых пластиковых деталей и резинотехнических изделий для автомобилей Evolute. Об этом сообщил Василий Чеботарев, руководитель специальных проектов на заводе «Моторинвест», в рамках автомобильного форума «CarX – 2024».

Кроме того, Evolute работает над разработкой новых моделей, но точные сроки запуска будут объявлены позднее. По данным агентства «АВТОСТАТ», Evolute входит в тройку самых популярных марок новых электромобилей на российском рынке. За 11 месяцев 2024 года было продано 1 151 электрокар этого производителя, что на 36% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В рейтинге марок Evolute занимает третье место, уступая только Zeekr и «Москвич».

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