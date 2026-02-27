Главная Новости Водители электромобилей смогут экономить 15 фунтов за зарядку? Знаковое решение по НДС может многое изменить
Трибуна признала, что электромобилисты на общественных зарядках имеют право на пониженную ставку НДС 5 процентов, снижая расходы на зарядку вне дома.
27.02.2026, 20:42·2 мин
Фото: autoexpress

Судебный трибунал вынес резонансное решение, согласно которому владельцы электромобилей, использующие общественную сеть зарядных станций, должны иметь право на пониженную ставку НДС в размере пять процентов. Это решение может значительно снизить эксплуатационные расходы для тех, кто не имеет возможности заряжать свои автомобили дома.

Международная консалтинговая компания Deloitte в сотрудничестве с оператором зарядных станций в сельской местности Charge My Street одержали победу в первом судебном трибунале, поставив под сомнение необходимость применения 20-процентной ставки НДС при зарядке электромобиля вне дома. В настоящее время на электроэнергию, потребляемую в домашних условиях, распространяется сниженная ставка НДС — пять процентов.

Юридический представитель Deloitte Оливер Джарратт в публикации на LinkedIn отметил: «Мы обнаружили, что действующее законодательство о НДС уже предусматривает, что предоставление менее 1 000 кВт·ч электроэнергии в месяц одному лицу по определённому адресу всегда считается “домашним” потреблением, поэтому мы полагали, что ставка в пять процентов должна применяться и к общественной зарядке электромобилей, если объём не превышает этот лимит».

Он добавил: «Первый судебный трибунал только что вынес решение, подтвердив, что ставка в пять процентов действительно распространяется на общественную зарядку электромобилей в соответствующих случаях. Решение ясное, однозначное и является убедительной победой для Charge My Street».

По имеющимся сведениям, у налоговой службы HMRC есть 56 дней на обжалование этого решения, однако пока неясно, намерена ли она это сделать. Даннил Барлоу, налоговый партнёр Deloitte, в беседе с Auto Express подчеркнул: «Это решение имеет большое значение, однако, на мой взгляд, оно не окажет немедленного влияния на стоимость общественной зарядки».

Источник

