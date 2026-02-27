Водители электромобилей смогут экономить 15 фунтов за зарядку? Знаковое решение по НДС может многое изменить

Судебный трибунал вынес резонансное решение, согласно которому владельцы электромобилей, использующие общественную сеть зарядных станций, должны иметь право на пониженную ставку НДС в размере пять процентов. Это решение может значительно снизить эксплуатационные расходы для тех, кто не имеет возможности заряжать свои автомобили дома.

Международная консалтинговая компания Deloitte в сотрудничестве с оператором зарядных станций в сельской местности Charge My Street одержали победу в первом судебном трибунале, поставив под сомнение необходимость применения 20-процентной ставки НДС при зарядке электромобиля вне дома. В настоящее время на электроэнергию, потребляемую в домашних условиях, распространяется сниженная ставка НДС — пять процентов.

Юридический представитель Deloitte Оливер Джарратт в публикации на LinkedIn отметил: «Мы обнаружили, что действующее законодательство о НДС уже предусматривает, что предоставление менее 1 000 кВт·ч электроэнергии в месяц одному лицу по определённому адресу всегда считается “домашним” потреблением, поэтому мы полагали, что ставка в пять процентов должна применяться и к общественной зарядке электромобилей, если объём не превышает этот лимит».

Он добавил: «Первый судебный трибунал только что вынес решение, подтвердив, что ставка в пять процентов действительно распространяется на общественную зарядку электромобилей в соответствующих случаях. Решение ясное, однозначное и является убедительной победой для Charge My Street».

По имеющимся сведениям, у налоговой службы HMRC есть 56 дней на обжалование этого решения, однако пока неясно, намерена ли она это сделать. Даннил Барлоу, налоговый партнёр Deloitte, в беседе с Auto Express подчеркнул: «Это решение имеет большое значение, однако, на мой взгляд, оно не окажет немедленного влияния на стоимость общественной зарядки».