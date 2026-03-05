Рост спроса на электромобили замедлился: продажи теперь "на треть отстают от правительственных целей"

В феврале в Великобритании зафиксирован рост продаж новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Общества автопроизводителей и продавцов (SMMT), количество регистраций новых автомобилей достигло 90 100 единиц, что на 7,2 процента больше, чем в феврале прошлого года.

Этот показатель стал лучшим для февраля с 2004 года. Существенный вклад внесли частные покупатели: их активность увеличилась на 17,6 процента. Подобная тенденция идет вразрез с традицией, когда розничные клиенты обычно откладывают покупку до марта, чтобы получить автомобиль с новым номерным знаком. Продажи корпоративным клиентам, доля которых составила 59,4 процента от общего объема, также выросли — на 1,8 процента по сравнению с февралем 2025 года.

Вместе с тем, динамика продаж электромобилей оказалась менее впечатляющей. Объем реализации электрических автомобилей увеличился лишь на 2,9 процента в годовом выражении — до почти 22 000 машин. Это меньше, чем было в январе, когда на рынок вышло примерно 29 600 электрокаров. В результате доля электромобилей составила только 22 процента от общего числа продаж с начала года, что заметно отстает от целевого показателя в 33 процента, установленного в рамках правительственного мандата по автомобилям с нулевым уровнем выбросов (ZEV Mandate).

Согласно ZEV Mandate, производители обязаны обеспечивать определенную долю электротранспорта в своих продажах. За каждый автомобиль, не соответствующий стандарту, компаниям грозит штраф в размере 12 000 фунтов стерлингов. Однако для компенсации недостающих показателей автопроизводители могут приобретать специальные «кредиты» у других компаний, чтобы нивелировать продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.