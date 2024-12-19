Euro NCAP провела краш-тесты нескольких популярных фургонов и определила самые безопасные.

Европейская независимая организация Euro NCAP определила самые безопасные фургоны на рынке. Абсолютным лидером среди них, с рейтингом безопасности на уровне 95 процентов, стал Ford Transit. Этот автомобиль отличается передовыми водительскими ассистентами и инновационными системами безопасности. Не остался в стороне и Volkswagen Transporter, показавший отличные результаты в тестах безопасности.
Однако настоящим открытием для экспертов Euro NCAP стал китайский электрический фургон Farizon SV. Важно отметить, что в области защиты водителя, пассажиров и пешеходов этот электрокар не уступает популярным моделям Ford и Volkswagen.
Мировой дебют Farizon SV состоялся еще в 2022 году, но только недавно началось массовое производство. По планам, в Европе этот инновационный электрокар появится в следующем году. В Китае его коммерческая стоимость начинается от 115,9 тысяч юаней, что примерно равняется 1,6 миллионам рублей.
Также стало известно, что японский кроссовер Subaru Forester является единственным автомобилем, который успешно прошел более строгий тест IIHS.