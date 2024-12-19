Главная Новости Тест-драйв Euro NCAP провела краш-тесты нескольких популярных фургонов и определила самые безопасные.
Новости

Euro NCAP провела краш-тесты нескольких популярных фургонов и определила самые безопасные.

Европейская независимая организация Euro NCAP определила самые безопасные фургоны на рынке. Абсолютным лидером среди них, с рейтингом безопасности на уровне 95 процентов, стал Ford Transit.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.12.2024, 13:21·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Европейская независимая организация Euro NCAP определила самые безопасные фургоны на рынке. Абсолютным лидером среди них, с рейтингом безопасности на уровне 95 процентов, стал Ford Transit. Этот автомобиль отличается передовыми водительскими ассистентами и инновационными системами безопасности. Не остался в стороне и Volkswagen Transporter, показавший отличные результаты в тестах безопасности.

Однако настоящим открытием для экспертов Euro NCAP стал китайский электрический фургон Farizon SV. Важно отметить, что в области защиты водителя, пассажиров и пешеходов этот электрокар не уступает популярным моделям Ford и Volkswagen.

Мировой дебют Farizon SV состоялся еще в 2022 году, но только недавно началось массовое производство. По планам, в Европе этот инновационный электрокар появится в следующем году. В Китае его коммерческая стоимость начинается от 115,9 тысяч юаней, что примерно равняется 1,6 миллионам рублей.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что японский кроссовер Subaru Forester является единственным автомобилем, который успешно прошел более строгий тест IIHS.

Источник

Популярные модели (21)Тест-драйв (50)Краш-тест (12)Фургон (9)Самые (29)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация