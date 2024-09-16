Автомобили, которые не стоят своих денег

Каждый день автомобильные компании выпускают детально проработанные пресс-релизы, заявляя о своих новейших и великолепных разработках. Иногда эти инновации действительно меняют наше представление об автомобилях. Однако зачастую новые автомобили или их функции оказываются менее впечатляющими, чем может показаться.

С этой целью было проведено исследование, направленное на выявление самых переоцененных автомобилей, которые доступны для покупки на сегодняшний день.

Как оказалось, для многих респондентов особенно переоцененными оказались определенные сегменты рынка. Одним из популярных ответов было то, что виноват в этом всем рынок в целом. Давайте уделим внимание каждому из автомобилей, которые вы назвали самыми переоцененными.



Лексус GX / Toyota Land Cruiser

На пятом месте оказались новые внедорожники от Toyota и Lexus. Удивительно, что этот рейтинг составил владелец 4Runner: "Я, как поклонник Toyota и владелец 4Runner, считаю, что новые Land Cruiser и GX являются переоцененными и разочарованием по сравнению с предыдущими моделями. Мне кажется, что Toyota удивилась прочности 5-го поколения 4Runner и просто решила продублировать этот образ в моделях Land Cruiser и GX", — отметил Бен. И все респонденты поддержали его точку зрения.



Ford Bronco

На четвертом месте с восьмью положительными отзывами оказался Ford Bronco. Интересно, что ранее уже был опубликован обзор на один из этих автомобилей. Главный рецензент не раскрыл своих аргументов, но другие заметили: "Он соответствует ожиданиям. Лучший вариант - соответствует ожиданиям. Поэтому шумиха вокруг Bronco превзошла сам автомобиль".

Лично я склонен согласиться с этим мнением. Может ли Bronco изменить правила игры? Скорее всего, нет. Стоит ли того, чтобы на него обратили внимание? Да, только если вам реально предстоит покорять бездорожье.

Недавно мы рассказывали о лидере продаж среди пикапов на российском рынке автомобилей. В августе предпочтение российских покупателей в категории пикапов отдали китайскому автогиганту JAC. На этот раз компания заняла первое место, удержив сегмент на уровне 23 процентов (рост на 7 процентных пунктов по сравнению с июлем).