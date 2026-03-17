Названы кроссоверы, покинувшие российский рынок: сколько китайских моделей ушло с начала года

Российский рынок автомобилей продолжает испытывать заметные изменения в ассортименте моделей от китайских производителей. По данным РИА «Новости», с начала 2026 года с рынка страны ушли как минимум девять моделей популярных брендов, включая Chery, Bestune, BAIC, GAC и Jetour.

С января по середину марта 2026 года с официальных сайтов российских дистрибьюторов китайских автопроизводителей перестали быть доступны сразу несколько кроссоверов. В этот перечень вошли Chery Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max, Bestune T77, Т55, BAIC X35, X7, а также Jetour X50, X70 и GAC GS3.

Однако на смену старым моделям в продажу в России пришло еще больше новых автомобилей. Согласно аналитическим данным агентства «Автостат» и отчета «Объединенной лизинговой ассоциации», в период с января по февраль этого года российские автолюбители получили возможность приобрести 16 новых моделей легковых автомобилей. При этом машины из Китая за этот период сформировали 67—78% от общего импорта новых легковых транспортных средств в Россию, что подтверждают подсчеты профильных специалистов.

Стоит отметить, что накануне была обнародована информация о прекращении поставок в страну кроссовера Bestune T55, который занимал лидирующие позиции по доступности среди SUV на отечественном рынке. В зависимости от комплектации стоимость данной модели составляла от 1 711 000 до 1 794 000 рублей с учетом действующих прямых скидок.

Помимо этого, ранее стало известно об исчезновении с российского сайта марки Chery одной из самых востребованных моделей – среднеразмерного кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Его ценовой диапазон находился в пределах от 2 610 000 до 3 240 000 рублей.

До этого российские покупатели лишились возможности приобрести компактный кроссовер Chery Tiggo 4, представлявший собой модернизированную версию Tiggo 4 Pro, который был доступен в России с октября 2024 года. Как результат, самой недорогой моделью SUV в актуальной линейке Chery теперь остается Tiggo 7L, начальная стоимость которого составляет 2 735 000 рублей.

Материал подготовил: Иван Бахарев