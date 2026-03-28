Эстебан Окон: «Наша цель — отыграться и заработать очки»

Haas F1 не прошла в финал квалификации Формулы 1, несмотря на оптимизм команды. Окон и Берман рассчитывают отыграться в завтрашней гонке.
Иннокентий Петров
28.03.2026, 12:51·2 мин
Команда Haas F1 подходила к квалификации с оптимистичным настроем, однако выйти в финальный сегмент не удалось.

Эстебан Окон, занявший 12-е место, отметил, что удовлетворён проделанной работой команды и поведением болида на трассе. По его словам, последний круг получился достойным, хотя остаются аспекты, требующие доработки.

Окон подчеркнул, что команда достигла максимального результата в текущих условиях. Он выразил надежду на хороший старт в гонке и добавил, что основной задачей станет вернуть утраченные позиции и заработать очки в завтрашнем заезде.

Оливер Берман завершил квалификацию на 18-й позиции. Пилот рассказал, что в первой попытке столкнулся с проблемами при переключении передач, из-за чего терял время на прямых участках. Во второй серии ему не удалось показать желаемую скорость, и теперь в команде предстоит выяснить, сохраняются ли технические неполадки или они уже устранены.

Берман отметил, что разочарован итогами квалификации, однако рассчитывает на возможность отыграться в гонке. По его словам, год назад он бы был гораздо менее уверен в подобных обстоятельствах, но сейчас ожидает большое количество обгонов и надеется воспользоваться этим шансом.

