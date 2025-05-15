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Эстебан Окон: Новые возможности могут улучшить наше выступление

Haas привезла обновления на Гран При Эмилии-Романьи. Окон надеется на места в первой десятке. Новый мягкий состав шин С6 в Имоле.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.05.2025, 18:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Haas привезла обновления машины на Гран При Эмилии-Романьи. Эстебан Окон надеется, что новинки позволят вернуться в борьбу за места в первой десятке.

Эстебан Окон подчеркнул, что команда продемонстрировала значительный прогресс после стартового этапа в Мельбурне. Первая гонка сезона стала трудным испытанием, но благодаря усилиям коллектива удалось изменить ситуацию и начать борьбу за очки на каждом этапе. Окон отметил несколько успешных выступлений, где команда показала свой максимум. Гонщик выразил уверенность в необходимости продолжать работать в том же направлении для дальнейшего успешного выступления и заработка очков.

Автодром Имола станет местом премьеры самого мягкого компаунда шин С6. Эстебан Окон поделился своими ожиданиями от новых шин, отметив, что для него это не первое знакомство с данным типом резины. Он отметил, что первый опыт работы на шинах С6 был получен на тестах в Абу-Даби. Однако гонщика ждут новые вызовы на трассе Имола, которая отличается от арабских трасс. Несмотря на это, команда хорошо знакома с итальянским треком, что добавляет интереса к предстоящему уик-энду.

Окон выразил надежду на то, что новый состав шин принесет дополнительные возможности для разработки различных стратегий гонки. Гонщик подчеркнул важность изучения деградации новых шин и их влияния на ход гонки, что открывает новые перспективы для команды Haas.

Источник

Эстебан Окон (76)Haas F1 Team (150)

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