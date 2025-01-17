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Проблемы, с которыми может столкнуться водитель, если его автомобиль долго стоял

Аккумулятор и шины: что происходит с автомобилем после длительного простоя? Рекомендации экспертов
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
17.01.2025, 13:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Последствия долгого простоя автомобиля могут быть неприятными, предупредил портал Quto.ru.

Одной из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы после длительного простоя своего транспортного средства, является разрядка аккумулятора. Специалисты рекомендуют не откладывать замену изношенного АКБ и перед уходом убедиться, что фары и лампочки в салоне выключены.

Кроме того, автомобиль может потреблять электричество из батареи даже в режиме простоя. Поэтому каждому автовладельцу стоит приобрести компактный «пускач», бустер или батарейку с «крокодилами», способную запустить автомобиль при полностью разряженном аккумуляторе.

Также после долгого простоя возможно обнаружить спущенное колесо, особенно если на диске есть микротрещины, геометрия колеса нарушена, а резина не новая. Эксперты советуют регулярно проверять состояние шин и колесных дисков, а также контролировать давление.

Некоторые владельцы автомобилей могут обнаружить под машиной лужу масла. При этом важно выявить место утечки, проверив сливную пробку, сальники, прокладки и датчики. Первый запуск двигателя после простоя может сопровождаться стуками, шумами и черным дымом из выхлопной трубы. Однако необходимо помнить, что это не всегда свидетельствует о необходимости дорогостоящего ремонта, так как после некоторого пробега двигатель может начать работать нормально.

После длительной «консервации» подвеска также может издавать посторонние звуки. В этом случае помочь может теплое хранение и тщательная мойка. Если это не помогает, то рекомендуется обратиться к специалистам для диагностики подвески на подъемнике.

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