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Энцо Маттиоли: "Феррари инвестирует в компанию Cavallino Inc."

Энцо Маттиоли Феррари, прямой потомок легендарного Энцо Феррари и внук Пьеро, является генеральным директором Ferrari Family Investments и управляющим Piero Ferrari Trust.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
22.10.2024, 19:32·3 мин
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Фото: Motor1.com

Энцо Маттиоли Феррари, прямой потомок легендарного Энцо Феррари и внук Пьеро, является генеральным директором Ferrari Family Investments и управляющим Piero Ferrari Trust.

Предприниматель с глубоким уважением к итальянскому наследию и продвижением продукции "Made in Italy" Энцо Маттиоли Феррари - страстный энтузиаст и, прежде всего, эксперт в области старинной автомобильной индустрии. Через Ferrari Family Investments он решил инвестировать в Cavallino Inc., американскую компанию, издательство бимесячного журнала Cavallino с 1978 года и организатора знаменитого Палм-Бич Cavallino Classic Concorso d’Eleganza с 1992 года. Это крупнейшее событие в мире, полностью посвященное автомобилям Ferrari, теперь с глобальным присутствием благодаря недавно запущенным изданиям в Модене, Абу-Даби и предстоящему первому изданию в Сиднее.

Это решение имеет особое значение, так как оно приводит семью Феррари в самый древний независимый проект в мире, посвященный сохранению наследия Энцо Феррари: его автомобили, их история, сохранение в подлинном состоянии и, безусловно, выдающееся видение человека, который построил успешную компанию с уникальным имиджем, движимый своим решимостью и глубокой страстью.

Луиджи Орландини, который возглавлял динамичный рост Cavallino за последние четыре года после его приобретения Canossa, продолжает работать председателем совета директоров и генеральным директором Cavallino. Энцо Маттиоли Феррари занял должность президента.

"Прежде всего, от имени всех сотрудников Cavallino, я хотел бы поблагодарить Энцо Маттиоли Феррари за веру в проект Cavallino", - сказал Луиджи Орландини.

"Его опыт и страсть представляют собой огромную возможность для проекта, как Cavallino, который благодаря его вкладу и идеям еще сильнее укрепит свое лидерство в мире старинных автомобилей. Наличие Энцо, хранителя такого престижного наследия, с нами на активной роли - это честь и делает нас гордыми проделанной нами работой за последние несколько лет."

"Я твердо верю в проект Cavallino, и поэтому с нетерпением жду возможности участвовать в его развитии и росте, не только с финансовыми вложениями, но и с участием в стратегических вопросах", - сказал Энцо Маттиоли Феррари, став президентом Cavallino.

"Для моей семьи Кабаллино Рампанте всегда был символом нашего предпринимательства, спортивной и культурной истории.

Cavallino имеет важное назначение - развивать страсть к Кабаллино Рампанте и способствовать сохранению наследия Феррари, поддерживая и продвигая дальнейшее развитие сектора старинных автомобилей."

О Cavallino

Cavallino Inc. - это американская компания, основанная в 1978 году, посвященная миру Ferrari. Она является издателем одноименного журнала и организатором знаменитого конкурса элегантности в Палм-Бич, Флорида.

Первый номер бимесячного журнала Cavallino был опубликован в сентябре/октябре 1978 года и считается самым авторитетным источником информации в мире классических Ferrari. Cavallino Classic - крупнейшее в мире мероприятие, полностью посвященное автомобилям Ferrari, которое проводится в Палм-Бич с 1992 года. После приобретения Canossa Cavallino стал работать в мировом масштабе, с новыми изданиями в Модене, Абу-Даби и предстоящим изданием в Сиднее. Cavallino принадлежит Canossa, мировому лидеру в организации автомобильных мероприятий премиум-класса. Canossa, в свою очередь, является членом группы duPont REGISTRY, ведущей в мире платформы роскошного автомобильного стиля жизни, объединяющей культуру, сообщество и коммерцию.

Для запросов СМИ:

Элиза Айраги, руководитель отдела коммуникаций - elisa.airaghi@canossa.com - мобильный +39 340 2310283

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