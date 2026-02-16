Volkswagen Multivan без лишнего — идеальный минималистичный универсал для любого путешественника

Volkswagen представил новую версию своего популярного кемпера: теперь модель California доступна в исполнении с минимальным оснащением. Новинка получила название Volkswagen Multivan Camper и рассчитана на покупателей, которые хотят самостоятельно оформить интерьер по своему вкусу и нуждам.

Стартовая цена Multivan Camper составляет £52,680 с учетом НДС. Это почти на £12,000 дешевле, чем базовая комплектация California Beach, цена которой начинается с £64,417. Однако экономия отражается и на оснащении: внутри автомобиля только два передних кресла с функцией поворота и механически открывающаяся выдвижная крыша. Задняя часть салона полностью свободна – здесь отсутствуют и сиденья, и кухонный модуль, нет даже напольного покрытия.

Такой вариант может быть особенно удобен для тех, кто планирует самостоятельно создать индивидуальное пространство — например, установить двуспальную кровать, разместить шкафы или интегрировать газовую плиту. Это избавляет владельцев от необходимости демонтировать стандартные элементы интерьера, экономя значительное время на подготовительные работы.

Ранее для подобных преобразований многим приходилось приобретать Transporter или Multivan и самостоятельно монтировать подъемную крышу. Теперь Volkswagen Commercial Vehicles (VW CV) предлагает готовую платформу для профессиональных компаний, занимающихся переоборудованием. Производитель отмечает, что Multivan Camper — это “идеальная отправная точка для создания идеального приключенческого автомобиля на базе оригинального Volkswagen”, предоставляя им “фору” в разработке собственного проекта кемпера.

Модель Multivan Camper оснащается длинной базой, 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 148 л.с. и коробкой передач DSG, аналогично более дорогой California. Для автомобиля доступны опции: трехзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, навигационная система и легкосплавные диски.

Для тех, кто хочет сделать свою покупку более современной, предусмотрена версия с гибридной установкой eHybrid мощностью 237 л.с. Такой вариант стоит от £60,870 и дополнительно оснащается системой полного привода 4Motion, что позволит отправиться в путешествие по бездорожью.

Поскольку модель реализуется через VW CV, корпоративные клиенты могут приобрести Multivan Camper без НДС. Для них базовая версия обойдется в £43,900, а гибридный вариант — в £50,725, что делает автомобиль еще более привлекательным для профессиональных конвертеров и энтузиастов индивидуальных проектов.