Эллисон: Не хотелось бы повторять сезон 2024 года

В последнем видеоролике технический директор Mercedes Джеймс Эллисон поделился своими мыслями о прошедшем сезоне. Он охарактеризовал год как сложный и эмоционально насыщенный, сравнив его с американскими горками. Начало было разочаровывающим, затем были успехи, но снова последовал спад, чтобы вновь вернуться к победам.

В команде царит общее чувство упущенных возможностей. Не были достигнуты поставленные цели, что вызывает разочарование. Наблюдать, как другие команды набирают очки и борются за титул, не приносит радости. Этот сезон стал настоящим испытанием для всех.

Однако одним из преимуществ Формулы 1 является то, что здесь крайне сложно сделать всё правильно. Только те, кто работает на пределе своих возможностей, заслуживают победы и уважения своих соперников.

Джеймс Эллисон выразил восхищение успехом команды McLaren и их радостью после победы. Он признал, что они заслужили каждую победу, и даже немного завидует им. Желание снова почувствовать эту радость дает дополнительную мотивацию всем участникам соревнований.