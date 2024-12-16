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Эллисон: Не хотелось бы повторять сезон 2024 года

В последнем видеоролике технический директор Mercedes Джеймс Эллисон поделился своими мыслями о прошедшем сезоне. Он охарактеризовал год как сложный и эмоционально насыщенный, сравнив его с американскими горками.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.12.2024, 12:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнем видеоролике технический директор Mercedes Джеймс Эллисон поделился своими мыслями о прошедшем сезоне. Он охарактеризовал год как сложный и эмоционально насыщенный, сравнив его с американскими горками. Начало было разочаровывающим, затем были успехи, но снова последовал спад, чтобы вновь вернуться к победам.

В команде царит общее чувство упущенных возможностей. Не были достигнуты поставленные цели, что вызывает разочарование. Наблюдать, как другие команды набирают очки и борются за титул, не приносит радости. Этот сезон стал настоящим испытанием для всех.

Однако одним из преимуществ Формулы 1 является то, что здесь крайне сложно сделать всё правильно. Только те, кто работает на пределе своих возможностей, заслуживают победы и уважения своих соперников.

Джеймс Эллисон выразил восхищение успехом команды McLaren и их радостью после победы. Он признал, что они заслужили каждую победу, и даже немного завидует им. Желание снова почувствовать эту радость дает дополнительную мотивацию всем участникам соревнований.

Источник

Джеймс Эллисон (12)Mercedes (262)

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