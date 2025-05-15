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Nissan Leaf станет доступен в новом исполнении

Новый Nissan Leaf: фото замаскированных прототипов кроссовера. Третье поколение модели с уникальным дизайном и электрическим сердцем.
А
Антон Звонкий
15.05.2025, 12:12·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Прошлый год оказался непростым для компании Nissan. Несмотря на финансовые трудности, автопроизводитель продолжает радовать поклонников новыми моделями. Недавно в западных СМИ появились фотографии двух замаскированных кроссоверов, которые, вероятно, являются прототипами нового Leaf.

Тестовые автомобили Nissan были замечены в Праге ранее в этом месяце, полностью скрытые под камуфляжем. Особенностями были специальные черные ленты на фарах, скрывающие дизайн. Также на глаза бросились круглая эмблема на радиаторной решётке и 19-дюймовые колёсные диски с футуристическим дизайном, что наводит на мысль о новом Leaf.

Фото: Carsweek.ru

Компания Nissan уже демонстрировала внешний вид нового Leaf, и сходство с представленным концептом очевидно. Электромобиль уже появлялся на шпионских снимках в Европе и США, каждый раз в новой камуфляжной раскраске.

Третье поколение Nissan Leaf будет иметь кузов кроссовера, а не хэтчбек. Японский производитель надеется, что эти изменения сделают модель более привлекательной для широкой аудитории.

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