Nissan Leaf станет доступен в новом исполнении

Прошлый год оказался непростым для компании Nissan. Несмотря на финансовые трудности, автопроизводитель продолжает радовать поклонников новыми моделями. Недавно в западных СМИ появились фотографии двух замаскированных кроссоверов, которые, вероятно, являются прототипами нового Leaf.

Тестовые автомобили Nissan были замечены в Праге ранее в этом месяце, полностью скрытые под камуфляжем. Особенностями были специальные черные ленты на фарах, скрывающие дизайн. Также на глаза бросились круглая эмблема на радиаторной решётке и 19-дюймовые колёсные диски с футуристическим дизайном, что наводит на мысль о новом Leaf.

Фото: Carsweek.ru

Компания Nissan уже демонстрировала внешний вид нового Leaf, и сходство с представленным концептом очевидно. Электромобиль уже появлялся на шпионских снимках в Европе и США, каждый раз в новой камуфляжной раскраске.

Третье поколение Nissan Leaf будет иметь кузов кроссовера, а не хэтчбек. Японский производитель надеется, что эти изменения сделают модель более привлекательной для широкой аудитории.