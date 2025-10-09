«Электрическая революция»: EVOLUTE i-JOY — разгон до 100 км/ч за 8 секунд

Российский производитель электромобилей EVOLUTE представил новую модель — городской кроссовер i-JOY. По заявлению пресс-службы компании, этот автомобиль стал очередным шагом в развитии линейки электрокаров бренда и построен на современной электрической платформе. Новинка призвана сделать передвижение по городу не только комфортным и динамичным, но и экологичным.

Экстерьер: харизматичный дизайн и надежная защита

EVOLUTE i-JOY отличается выразительным внешним видом, который подчеркивают четкие линии кузова, ниспадающая крыша и острые грани. Светодиодная оптика придает автомобилю узнаваемость, а палитра из пяти актуальных цветовых решений выделяет кроссовер в потоке. Защиту кузова и колесных арок обеспечивают бамперы и пластиковые накладки, что особенно важно для движения в городских условиях.

Технические характеристики: производительность и автономность

Модель построена на платформе Quantum S3. Габариты автомобиля составляют 4,3 метра в длину, 1,86 метра в ширину и 1,6 метра в высоту, а колесная база — 2,7 метра. Такое сочетание размеров позволило создать просторный салон, а панорамная крыша усиливает ощущение объема внутри.

Электромотор мощностью 163 л.с. с крутящим моментом 290 Нм обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8 секунд. Центр тяжести занижен, а энергоемкая подвеска повышает устойчивость на виражах. Батарея емкостью 51,87 кВт·ч заряжается с 30% до 80% всего за 18 минут, а максимальный запас хода составляет 471 км.



Фото: Carsweek.ru

Интерьер: минимализм и современные технологии

Внутри EVOLUTE i-JOY выполнен в стиле минимализма. Центральное место занимает 12,8-дюймовый дисплей, с помощью которого можно управлять всеми функциями автомобиля: от мультимедийной системы до навигации. В отделке применяются экологичные материалы двух расцветок — темно-серой и бежевой. Для создания дополнительного комфорта предусмотрена эффективная шумоизоляция и антивибрационные решения, что снижает усталость в поездках.

Пространство: вместимость и универсальность

Одно из ключевых преимуществ новинки — просторный салон. Отсутствие трансмиссионного тоннеля позволило реализовать ровный пол, а складывающиеся задние сиденья трансформируют пространство в спальное место или увеличивают грузовой отсек.

Крышка багажника оснащена электроприводом и откидным бортиком для удобной погрузки. Дополнительная ниша под фальшполом увеличивает объем багажного отделения, который превышает 500 литров. Такое решение подойдет как для путешествий, так и для повседневного использования.