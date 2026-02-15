В январе 2026 года на рынке электромобилей в Великобритании возникла неожиданная ситуация: доля продаж электрических авто оказалась ниже, чем в тот же месяц прошлого года. Это особенно примечательно на фоне ожиданий рекордных показателей для этого типа транспорта в новом году.

Согласно новым тенденциям в автомобильных продажах, примерно два из каждых десяти приобретённых автомобилей полностью работают на электричестве. Около трёх из десяти — гибриды, тогда как пять из десяти оснащены только двигателями внутреннего сгорания. В итоге восемь из десяти новых автомобилей по-прежнему заправляются топливом. Такой расклад явно не соответствует ожиданиям правительства Великобритании, активно продвигающего программу субсидий на покупку электромобилей под названием Electric Car Grant.

В том же январе министерство транспорта страны, прославившееся своей поддержкой пользователей общественного транспорта, впервые обратилось к автомобилистам. Для этого было запущено масштабное и дорогостоящее рекламное наступление, цель которого — убедить водителей отказаться от дизельных и бензиновых машин в пользу электромобилей. Некоторые эксперты считают, что подобные действия выходят за рамки полномочий ведомства.

Ожидания водителей по отношению к министерству транспорта традиционно связаны с обеспечением безопасности, улучшением качества дорог, снижением заторов и повышением эффективности вложенных налоговых средств. Вместо этого, как отмечают автомобилисты, в новом году они сталкиваются с настойчивыми и односторонними призывами пересесть на электромобили, которые становятся всё более заметными в информационном пространстве.