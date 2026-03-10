Мифы и дезинформация об электромобилях продолжают тормозить переход на электрокары

Новое исследование показало, что многие владельцы автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями до сих пор недостаточно осведомлены об электромобилях. Эксперты предупреждают: распространение недостоверной информации мешает автомобилистам переходить на электрокары.

Данные были получены в ходе опроса, проведенного по заказу аналитического центра Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) и реализованного компанией YouGov. В исследовании приняли участие 1 002 водителя, не являющиеся владельцами электромобилей. Им предлагалось определить, какие из утверждений об электрокарах являются верными, а какие – ложными. Более половины опрошенных смогли правильно ответить не более чем на два вопроса из десяти. Лишь пять процентов участников дали восемь или более правильных ответов.

Одно из самых распространенных заблуждений касается пожарной безопасности электромобилей. Менее четверти респондентов верно ответили, что электрокары не более подвержены возгоранию, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Почти половина опрошенных считают обратное.

Результаты исследования также свидетельствуют о прямой связи между уровнем информированности и намерением приобрести электромобиль. Те участники, которые показали низкие результаты, примерно в 17 раз реже рассматривают возможность покупки электрокара в будущем. В то же время, хорошо осведомленные автомобилисты в три раза чаще готовы заменить свой бензиновый или дизельный автомобиль на электрический.

Аналитики ECIU уже проводили подобное исследование в 2024 году, изучая влияние мифов об электромобилях. Новые данные указывают на то, что в ряде аспектов ситуация ухудшается. Так, если ранее 41 процент не-владельцев электромобилей считали электрокары более пожароопасными по сравнению с бензиновыми, то сейчас эта доля выросла до 46 процентов.