Срок службы батарей электромобилей оказался намного дольше, чем предполагалось

Батареи электромобилей демонстрируют большую долговечность, чем ранее предполагалось. К такому выводу пришли специалисты компании Generational, проведя крупнейшее в Великобритании исследование состояния аккумуляторов подержанных электромобилей.

Эксперты проанализировали данные о 8 000 электромобилей 36 различных производителей. Возраст исследованных авто варьировался от 0 до 12 лет, а пробег — от минимальных значений до более 160 000 миль. В результате выяснилось, что средний показатель состояния батарей (SoH) по всем возрастным группам составил 95 процентов. Это существенно выше 70 процентов, которые обычно обозначаются в гарантиях производителей как основание для замены аккумулятора.

Даже среди самых старых моделей, чей возраст составляет от восьми до двенадцати лет, медианный показатель состояния батареи оказался на уровне 85 процентов. В то же время, в нижней четверти рейтинга средний SoH составил 82 процента, а у наиболее хорошо обслуженных автомобилей этого возраста сохранилось 90 процентов исходной емкости аккумулятора.

Генеральный директор Generational Пол Филпотт отметил: «The data definitively shows that EV batteries are performing far better than many consumers and industry stakeholders have been led to believe.»

Он добавил: «With an average State of Health of more than 95 per cent, and even older vehicles comfortably exceeding warranty thresholds, the underlying fundamentals are extremely strong.»

Исследование также выявило, что пробег автомобиля не всегда коррелирует с состоянием его батареи. По данным Generational, электромобили с пробегом свыше 100 000 миль часто демонстрируют уровень здоровья аккумулятора в диапазоне 88–95 процентов. Эти результаты ставят под сомнение традиционные методы оценки стоимости авто, основанные на возрасте и пройденном расстоянии.