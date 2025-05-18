Элбон считает, что в поединке с Шарлем ему следовало бы проявить больше терпения

Вчера на трассе в Имоле гонщик команды Williams, Алекс Элбон, финишировал на пятом месте. Интересно, что раньше подобный результат для этой команды казался недостижимым, однако сегодня сам гонщик признался, что чувствует лёгкое разочарование.

Алекс Элбон поделился своими впечатлениями: «Всё выглядит довольно странно, потому что, судя только по нашей скорости, мы могли бы бороться за третье или четвёртое место. Это без учёта вмешательства автомобиля безопасности, исключительно благодаря нашему темпу».

Гонщик признал, что в какой-то момент им повезло: «Виртуальный сейфти-кар спас нас, но когда на трассу выехал реальный автомобиль безопасности, нам уже не посмеяться. По итогам я финишировал пятым, и хоть и немного расстроен, но искренне рад этому результату!»

Элбон также обратил внимание на свою дуэль с Шарлем Леклером, которая завершилась обгоном со стороны Льюиса Хэмилтона: «Может быть, стоило быть более терпеливым в поединке с Леклером. На свежих покрышках я даже думал, что смогу догнать Оскара Пиастри, такой был темп. Я доволен своей работой».

Гонщик признал, что старается оставаться реалистом: «Я говорю себе: "Такое может и не повториться". Но на следующих гонках мы снова быстрые. Возникает вопрос: это удача или результат работы команды?»

Элбон поделился своими ожиданиями от предстоящих гонок: «Мы были быстрыми в Майами и в Имоле. В Монако также надеюсь на хороший результат. В Барселоне, возможно, будут сложности, но мы будем бороться и радоваться каждой возможности».

Продолжение следует...