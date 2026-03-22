Элбон: «Мы не вправе оправдываться проблемой веса шасси»

Команда Williams, по всей видимости, не слишком огорчилась из-за отмены двух апрельских этапов чемпионата. Неожиданный перерыв предоставляет британскому коллективу возможность сосредоточиться на тщательном разборе проблем своего болида и начать работу по их устранению.

Список недостатков FW48 достаточно обширен, и дело не ограничивается только лишним весом шасси. Алекс Элбон, который в текущем сезоне пока не набрал ни одного очка, отмечает, что проблем у машины много. По его словам, FW48 не может похвастаться ни надежностью, ни эффективностью.

«Мы не можем прятаться за проблемой лишнего веса, – приводит издание The Race слова пилота. – С машиной происходят какие-то странности. Такое впечатление, что исправить её недостатки никак не удаётся. В настоящий момент главная проблема в том, что машина периодически едет на трёх колёсах, и с этим необходимо разобраться».

Речь идет о ситуации, когда в поворотах одно из колес, обычно заднее, находящееся внутри поворота, частично теряет контакт с трассой. Хотя оно не всегда полностью отрывается от асфальта, у пилота создается ощущение, что подвеска этого колеса практически не нагружена.

Это приводит к уменьшению площади контакта шины с дорогой, что снижает уровень механического сцепления. Помимо этого, ухудшается работа аэродинамики, делая поведение машины менее предсказуемым.

Причины такого поведения зависят от ряда факторов. Среди возможных источников проблем отмечаются чрезмерная жесткость шасси и слишком агрессивные настройки, в частности, высота дорожного просвета. Все это оказывает влияние на FW48, особенно в поворотах, когда нагрузка распределяется неравномерно между колесами.

Можно предположить, что на реальной трассе FW48 ведет себя иначе, чем ожидалось по результатам симуляций. Элбон подчеркивает, что выявленные проблемы проявились уже во время предсезонных тестов.

«К балансу машины много вопросов, – говорит Алекс Элбон. – Это связано с целым рядом факторов, включая снижение прижимной силы. Лишний вес – лишь часть сложностей. В команде собираются работать над уменьшением массы шасси, а также стремятся улучшить баланс и повысить прижимную силу».

Стоит отметить, что подобные проблемы Williams возникали и ранее, что подтверждают и в самой команде. Болидам из Гроува всегда было сложно прогнозируемо вести себя в затяжных поворотах, особенно если во время вращения руля гонщику приходилось притормаживать. На машину в этот момент действуют нагрузки в нескольких направлениях.

На прямых при торможении поведение машины остается стабильным, однако сложности появляются именно в поворотах при одновременном торможении. Элбон отмечает, что предпочел бы, чтобы передние колеса в среднескоростных поворотах лучше держали трассу. В Williams признают, что эффективность подвески пока не позволяет добиться надежного сцепления.

В частности, заднее колесо, расположенное внутри поворота, частично теряет контакт с асфальтом. Регулировка дифференциала может помочь в данной ситуации, но может привести к усилению недостаточной поворачиваемости.

Инцидент на Гран При Китая, когда Элбон не смог стартовать даже с пит-лейн из-за утечки в гидравлической системе, стал дополнительным разочарованием для пилота. По его словам, команда, возможно, обнаружила одну из причин неполадок, но проверить догадку на трассе не удалось.